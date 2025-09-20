Olbia 19 settembre 2025 – Dopo le manifestazioni pro Palestina in aeroporto, lunedì 22 settembre, in piazza Crispi, è in programma uno sciopero generale organizzato da Non una di meno nord Sardegna e Pride Infogau.

L’appuntamento è fissato alle 10:00. Alle 10:30 partirà un corteo che arriverà di fronte al municipio. “Anche noi aderiamo allo sciopero generale per supportare la Global Sumud Flotilla e fermare il genocidio che prosegue di fronte agli occhi indifferenti dei nostri governi – fanno sapere i promotori dell’iniziativa -. Invitiamo tutti a scioperare e a scendere in piazza per fare sentire le nostre voci.

Mentre in altre sponde del Mediterraneo si consuma un terribile genocidio – proseguono gli organizzatori – i militari israeliani vengono a ‘decomprimere’ nelle nostre coste, nella nostra terra. Dopo le manifestazioni in aeroporto le istituzioni hanno provato a silenziarci facendo arrivare numerosi “fogli di via” a compagni ai quali mostriamo la nostra solidarietà. Non ci silenzieranno. Per una Sardegna libera dall’occupazione militare e dai sionisti, per una Palestina libera”.