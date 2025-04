Una discesa di aria fresca atlantica attiverà una perturbazione ciclonica che porterà abbondanti precipitazioni su gran parte della Penisola, oltre che su ampie aree della Sardegna e della Corsica.

La “goccia fredda”, isolata tra masse d’aria più calda e ricca di umidità, darà origine al suolo ad un vortice depressionario che si muoverà da ovest verso est con precipitazioni moderate a tratti elevate soprattutto tra la seconda parte della giornata di mercoledì 16 aprile e prime ore di giovedì 17.

Vista la traiettoria del ciclone extratropicale, che colpirà inizialmente con maggiore intensità i settori occidentali dell’isola, il Centro regionale della Protezione Civile ha innalzato il livello di allerta: arancione (moderata) per le aree occidentali, gialla (ordinaria) per quelle centrali e per la Gallura. I cumulati nelle 12 ore potrebbero risultare da moderati a elevati in diversi settori. Qui l’avviso di condizioni meteorologiche avverse >