Olbia 20 gennaio 2026 – Il peggio sembra ormai alle spalle. Il centro operativo della Protezione Civile regionale ha declassato il livello di allerta da rosso ad arancione su Olbia e Gallura. Una decisione che arriva dopo due giorni vissuti in apnea dagli olbiesi, alle prese con una fase di maltempo intensa e prolungata che aveva fatto scattare il massimo livello di attenzione.

Il declassamento rappresenta un primo segnale di miglioramento delle condizioni generali, anche se il quadro resta delicato. L’allerta rossa rimane infatti attiva nel resto della Sardegna orientale, dove persistono criticità legate alle precipitazioni e alla saturazione dei terreni. In città l’attenzione idrogeologica resta comunque alta, in particolare lungo i tratti più esposti del rio Seligheddu, nella zona ovest dell’abitato, e verso l’area di Telti.

Il monitoraggio prosegue senza interruzioni, con particolare riguardo al rischio di smottamenti e movimenti franosi nei punti già noti per la loro fragilità. Le strutture operative continuano a seguire l’evoluzione della situazione, anche alla luce delle prossime ore che restano decisive per il definitivo superamento della fase critica.