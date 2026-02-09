Roma, 9 febbraio 2026 – L’allarme sulle possibili difficoltà del pronto soccorso di Tempio Pausania durante le aperture notturne nei giorni del Carnevale è grave e rappresenta l’ennesima dimostrazione delle criticità della sanità regionale sotto la gestione della Giunta. Lo dichiara il deputato della Lega Dario Giagoni, a pochi giorni dall’avvio della manifestazione.
Il Carnevale di Tempio richiama migliaia di persone da tutta la Sardegna e comporta un inevitabile aumento degli accessi al pronto soccorso, soprattutto nelle ore notturne. È inaccettabile arrivare a ridosso di un evento di questa portata senza certezze su un servizio essenziale come l’emergenza–urgenza.
Giagoni attacca l’esecutivo regionale: “La Giunta non può continuare a improvvisare e a scaricare i problemi sui territori. Serviva programmazione, servivano rinforzi e risposte chiare. Invece ci troviamo di fronte all’ennesima gestione approssimativa che mette a rischio la sicurezza di cittadini e visitatori.”
Il deputato leghista respinge anche l’ipotesi di gravare su Olbia: “Non è pensabile compensare le criticità di Tempio sovraccaricando il pronto soccorso di Olbia, già in forte sofferenza. Così si indebolisce l’intero sistema sanitario del nord Sardegna.”
Infine l’appello ai giovani: “Il Carnevale deve restare una festa. Bevete con moderazione e non mettete a rischio la vostra vita: quando si supera il limite non è più divertimento, ma pericolo.”
La Giunta regionale si assuma le proprie responsabilità e intervenga subito con soluzioni concrete” conclude Giagoni.