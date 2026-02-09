Il Carnevale di Tempio richiama migliaia di persone da tutta la Sardegna e comporta un inevitabile aumento degli accessi al pronto soccorso, soprattutto nelle ore notturne. È inaccettabile arrivare a ridosso di un evento di questa portata senza certezze su un servizio essenziale come l’emergenza–urgenza.

Giagoni attacca l’esecutivo regionale: “La Giunta non può continuare a improvvisare e a scaricare i problemi sui territori. Serviva programmazione, servivano rinforzi e risposte chiare. Invece ci troviamo di fronte all’ennesima gestione approssimativa che mette a rischio la sicurezza di cittadini e visitatori.”