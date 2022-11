Allarme questa sera per un boing 777 Emirates decollato da Atene e diretto a New York. Per cause ancora sconosciute l’aereo, una volta arrivato sopra il nord della Sardegna, ha virato improvvisamente all’altezza di Sassari cambiando rotta. Ha sorvolato Monti, Padru e San Teodoro per poi dirigere tra la Sicilia e Pantelleria.

A tutti i settori radar italiani è stato inviato un notam (NOtice To AirMen) con allerta “hijacking” (dirottamento a bordo) e due caccia si sono alzati in volo da Gioia del Colle.

Il boing 777 è stato per ore l’aereo più seguito al mondo su Flight Radar (sito web e app di tracciamento dei voli in tempo reale) con oltre 23mila persone collegate.

L’aereo Emirates è ritornato, dopo quattro ore e mezza di navigazione, all’aeroporto di Atene. Per capire il motivo del cambio di rotta e il relativo allarme occorrerà attendere.