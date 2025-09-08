Olbia 8 luglio 2025 – Ad aspettarla all’aeroporto di Olbia c’erano la madre Caterina e suo padre Pinuccio. Dopo la finale di Bangkok, la campionessa mondiale di volley Alessia Orro è rientrata in Sardegna da Milano. Un lungo abbraccio con i genitori ha segnato il ritorno a casa, seguito dalle foto con i fan che l’hanno accolta con entusiasmo.

“Rientrare fa sicuramente un bell’effetto – ha dichiarato a Videolina la campionessa mondiale appena scesa dall’aereo -. Non vedevo l’ora di tornare, sono tante settimane che siamo fuori e sicuramente l’aria di casa fa bene, in tutti i sensi. Non ho ancora realizzato. Ci penserò forse più avanti, quando tornerò un po’ alla normalità. Però forse meglio di Parigi, quando ci ho messo mesi per rendermene conto, perché questa volta è più sudata”.

Un successo che suggella una stagione irripetibile. Per lei anche il riconoscimento come miglior giocatrice del Mondiale, un doppio trionfo. “Un anno da incorniciare – ha detto Alessia Orro -. Non potevamo chiuderlo meglio questa estate. Sono due anni in cui facciamo tanti sacrifici, tanti sforzi per cercare di rendere orgogliosa l’Italia. Ma in primis noi stessi come squadra, prendendoci tante soddisfazioni. È stato un bel ciclo. Mancavano due medaglie all’Italia e sono arrivate”.

Neanche il tempo di festeggiare perché la campionessa azzurra tornerà subito in campo. “Pochi giorni, più che altro per fare le valigie, riorganizzare un po’ la vita e poi iniziare la Regular Season con il Fenerbahce a Istanbul. Altri impegni, altri sacrifici e la mia vita, insomma”.