Olbia 12 febbraio 2026 – Il forte vento ha spezzato un grosso ramo di un albero secco in via Vittorio Veneto, a pochi metri dal Bar Dolce Vita, che si è abbattuto su una Fiat Cinquecento parcheggiata lungo la strada.

L’auto ha riportato danni alla capotta, a una fiancata e al parabrezza. Il vecchio olmo, morto da tempo, ora rischia di precipitare. Le evidenti oscillazioni del tronco fanno temere che non possa resistere ancora a lungo alle raffiche, annunciate in rinforzo nelle prossime ore.

Sul posto è intervenuta la Protezione Civile di Olbia per mettere in sicurezza l’area e valutare le condizioni della pianta che andrà rimossa al più presto. La situazione resta monitorata per evitare ulteriori pericoli per residenti e automobilisti che transitano in una delle vie centrali della città.