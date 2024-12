ALÀ DEI SARDI. Il Coro Sant’Austinu di Alà dei Sardi ha recentemente pubblicato il bando per partecipare al concorso di poesia “Damus boghe a sa limba sarda“, giunto alla sua sesta edizione.

Il concorso è aperto a tutti i sardi, sia quelli residenti in Sardegna sia coloro che vivono fuori dall’isola. Le poesie devono essere rigorosamente inedite e scritte in lingua sarda (sia in variante logudorese che campidanese, purché seguano le norme grafiche della Limba Sarda Comuna) o in altre varietà linguistiche presenti nell’isola (come il gallurese, il sassarese, il dialetto isolano di La Maddalena, l’algherese e il tabarchino — in questi ultimi due casi, è richiesta anche una traduzione del testo in italiano). Il tema delle poesie è libero.

Le opere possono essere consegnate di persona o inviate per posta (fa fede il timbro postale) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio protocollo del Comune di Alà dei Sardi, in Via Roma 74, entro il 31 ottobre 2024.

La cerimonia di premiazione del vincitore e delle altre poesie meritevoli di menzione si terrà durante la manifestazione natalizia organizzata dal coro stesso, prevista per la fine del mese di dicembre 2024.

In ogni caso tutte le informazioni possono essere reperite dai profili social dell’associazione (Facebook e Instagram) oppure mandando una mail all’indirizzo corosantagostino@yahoo.it.