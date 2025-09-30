Alà dei Sardi – Giovedì 2 ottobre alle 10:30 ad Alà dei Sardi si terrà la riunione della commissione esecutiva di Retecork, la rete europea dei territori del sughero. L’incontro si svolgerà su invito dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Ledda, con il Comune tra i soci dell’associazione internazionale.

Saranno presenti Francisco Oliveira, sindaco di Coruche e presidente di Retecork, Andrés Hernáiz, sindaco di San Vicente e presidente dell’assemblea di Retecork, gli assessori di San Vicente Javi Núñez e Cristina Morano, l’assessore di Palafrugell Guillermo Genover, Paula Blanco di Retecork, Fabio Albieri, vicepresidente di Retecork e sindaco di Calangianus, e Giuseppe Mariano, assessore alle Attività produttive di Calangianus.

L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare le iniziative portate avanti dall’associazione in favore della valorizzazione del sughero, settore considerato strategico per l’economia dei territori coinvolti e in particolare della Sardegna.