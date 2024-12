ALÀ DEI SARDI. Il 26 gennaio torna il Cross di Alà dei Sardi – Memorial Elisa Migliore, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di corsa campestre. Dopo la brillante edizione del 25 febbraio 2024, che ha visto trionfare la spagnola Maria Forero, recente medaglia d’argento agli Europei U23 di Cross, e il burundiano Celestin Ndikumana, l’edizione 2025 promette un livello tecnico ancora più alto.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Alasport in collaborazione con la Fidal Nazionale e Regionale, con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Alà dei Sardi e dell’Unione dei Comuni Monte Acuto, mantiene inalterata la sua formula, unendo sport e passione per l’atletica invernale.

Una storia di sport e tradizione. Il Cross di Alà dei Sardi affonda le sue radici nella prima edizione del Trofeo Alasport del 1973, che trasformò il piccolo centro in un palcoscenico internazionale per l’atletica mondiale fino al 2012. Dopo una pausa di tre anni, nel 2016 la corsa è ripresa grazie alla determinazione dei dirigenti dell’Alasport e al sostegno del gruppo Amici e Amiche di Elisa, in memoria di Elisa Migliore, giovane atleta prematuramente scomparsa.

Le prime edizioni del Memorial sono state gare a carattere regionale, ma dal 2022 il livello si è alzato, trasformando l’evento in una competizione internazionale di rilievo.

Percorso e programma

Il 26 gennaio, la gara manterrà le caratteristiche che l’hanno resa celebre:

•10 km per la gara maschile

•6 km per quella femminile

Il percorso, situato a Sas Seddas, attraversa uno scenario suggestivo immerso tra le sugherete e i muretti a secco, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica tra natura e sport.

Un evento di livello internazionale. Inserito nel calendario World Athletics Silver, l’edizione 2025 vedrà la partecipazione di atleti e atlete di livello internazionale, con nomi che hanno conquistato medaglie agli ultimi Giochi Olimpici e ai Campionati Europei del 2024.

I dettagli e i partecipanti saranno svelati durante la conferenza stampa del 18 gennaio presso il Centro Pastorale Don Addis nel cuore di Alà dei Sardi.