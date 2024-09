Dal 14 al 18 giugno si svolgerà a Golfo Aranci la 14a edizione del Figari International Short Film Fest, dedicato ai cortometraggi e al mercato dell’audiovisivo. Saranno 30 i titoli in gara nelle categorie Nazionale, Internazionale, Animazione e Regionale che saranno esaminati da una giuria di specialisti.

Tra questi ci sarà Eduardo Scarpetta vincitore del David di Donatello 2022 per il film “Qui rido io” di Mario Martone e protagonista anche delle serie “Le fate ignoranti”, “La legge di Lidia Poët” e “I leoni di Sicilia”. Michela De Rossi, giovane protagonista del film “I molti santi del New Jersey” delle serie tv “Briganti” e “Django” di recentissima uscita. Kenan Music, regista e produttore bosniaco direttore del festival internazionale Omladinsky Film Festival Sarajevo e del mercato di cinema breve Hvar Film Festival. Christian Aviles, giovane regista iberico vincitore del premio Short of the Year 2023 per il cortometraggio “Daydreaming so vividly about our spanish holidays

Il Premio Beatrice Bracco, dedicato ai migliori interpreti italiani di nuova generazione, verrà consegnato al giovane talento Matteo Paolillo, protagonista della serie “Mare Fuori” e noto cantautore.

Il Premio Guglielmo Marconi sarà invece assegnato al protagonista di serie tv tra le quali “DOC nelle tue mani” e “Blanca”: Pierpaolo Spollon attore eclettico, molto attivo sui social e autore anche del libro “Tutto non benissimo” edito Ribalta Edizioni.

Fra i riconoscimenti di quest’anno il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.

Il 17 ed il 18 giugno si terrà anche l’8ª edizione del Figari International Short Film Market dedicato ai professionisti del cinema breve e “Looking 4”, indirizzato a registi e produttori internazionali che avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo e distribuzione con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti, distribuiti o acquistati da una delle società coinvolte.

Sarà possibile accedere a tutti gli eventi professionali del festival attraverso un accredito professionale acquistabile sul sito della manifestazione, mentre per assistere alle proiezioni serali, gratuite e aperte al pubblico, sarà possibile accedere fino ad esaurimento posti.

