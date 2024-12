OLBIA. Il palazzetto sportivo di via Nanni è pronto ad accogliere una due giorni, sabato 29 e domenica 30 aprile, dedicata al Muay Thai e al Kikboxing.

La Dm Team Fight Cup Olbia, organizzata dal DM Team di Gabriele Manunta e patrocinata dal comune di Olbia, vedrà la partecipazione di oltre 150 atleti da tutta la Sardegna. Si parte alle 15:00 con le gare di kikboxing a contatto leggero alle quali prenderanno parte in 60.

“È una manifestazione nata lo scorso febbraio – ha detto Manunta durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento tenutasi questa mattina al Museo -. Abbiamo ricevuto il supporto della Federkombat, alla quale siamo affiliati, e questo per noi è motivo di orgoglio. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno aiutato, dagli atleti al Comune e agli sponsor senza i quali non avremmo potuto realizzare tutto questo”.

Grande attesa per l’appuntamento clou di domani: il seminario che terranno i thailandesi Superbon Banchamek, campione del mondo di Muay Thai, e Trainer Gae, coach internazionale di Muay Thai.

Per entrambi, arrivati ieri pomeriggio in Sardegna e presenti questa mattina alla conferenza, Olbia è la prima città d’Europa in cui insegneranno le tecniche di combattimento. “Domenica sarà una giornata incentrata sulla tecnica e sulla tattica – ha risposto a una nostra domanda Superbon Banchamek -. Insegnerò tutto ciò che ho imparato da quando avevo sei anni, momento in cui ho iniziato a praticare questo sport, fino a oggi, che ne ho trentadue. Siamo molto contenti di essere stati invitati alla manifestazione.

Purtroppo non ho ancora avuto modo di visitare la Sardegna ma a conclusione del meeting ho intenzione di fare un bel giro a Olbia, di cui ho visto foto meravigliose su internet, e nell’intera Isola”.

Secondo Massimo Casula, presidente della sezione regionale Sardegna Federkombat, ospitare Superbon Bachamek e Trainer Gae rappresenta il valore aggiunto di questo evento. “Portare in Sardegna i campioni mondiali è sempre prestigioso – ha detto -. La Federazione ha supportato sin dall’inizio questa manifestazione e abbiamo raggiunto moltissime adesioni, oltre 150. Numeri importanti che superano quelli delle altre regioni italiane per eventi dello stesso tipo”.

Presente alla conferenza anche il segretario del DM Team, Francesco Mereu, e l’assessora allo Sport del comune di Olbia, Elena Casu. “La nostra città è veramente contenta di promuovere le manifestazioni sportive – ha dichiarato l’assessora -. Stiamo andando sempre più verso questa direzione: portare a Olbia eventi del genere tutto l’anno, anche nei mesi spalla, e sostenere gli sport meno conosciuti”.

Domani gli stage con Superbon Banchamek e Trainer Gae sono in programma dalle 11:00 alle 12:00, dalle 12:00 alle 13:00 e, nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 16:00 e dalle 16:00 alle 17:00. Una parte speciale delle lezioni sarà dedicata agli atleti diversamente abili dell’associazione Full HD. Ci saranno il presidente, il campione di judo Raimondo Degortes, e lo psicologo Fabrizio Biancu.