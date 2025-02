La Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo per il bando “Nuove Rotte”, promosso dall’Assessorato dei Trasporti in collaborazione con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con l’obiettivo di ampliare i collegamenti aerei da e per la Sardegna. L’iniziativa mira a migliorare la connettività dell’Isola, favorire la mobilità dei cittadini e incentivare i flussi turistici durante tutto l’anno.

Il bando prevede un finanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinato a coprire il 50% dei costi aeroportuali sostenuti sia negli scali di partenza che in quelli di arrivo. Saranno 67 le nuove rotte messe a gara, selezionate in base alla domanda turistica, alla necessità di rafforzare i collegamenti con hub strategici e all’interesse dei passeggeri.

“Con il bando ‘Nuove Rotte’ – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – facciamo un passo concreto verso una Sardegna sempre più connessa, non solo con l’Europa, ma anche con il resto del mondo. Il nostro obiettivo è garantire ai sardi maggiori opportunità di mobilità e, al contempo, incentivare l’arrivo di turisti durante tutto l’anno, contribuendo alla crescita economica dell’Isola”.

Un punto di forza dell’iniziativa è l’apertura verso il mercato statunitense, con voli diretti da Cagliari e Olbia verso New York e Filadelfia, pensati per intercettare l’interesse crescente dei turisti americani. Un altro snodo chiave sarà Istanbul, che diventerà una porta d’accesso strategica per i collegamenti con l’Asia e altre destinazioni globali. Sul fronte europeo, il progetto punta a collegare la Sardegna con città di Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia e altri Paesi, offrendo nuove opportunità di viaggio per residenti e visitatori.

“Vogliamo promuovere la nostra splendida Isola e renderla sempre più raggiungibile da parte dei visitatori di tutto il mondo, incrementando le presenze turistiche – afferma l’assessore del Turismo Franco Cuccureddu -. Allo stesso tempo vogliamo dare la possibilità ai cittadini sardi di raggiungere più facilmente mete nazionali e internazionali, ma questo è un compito della mia brava collega assessora ai Trasporti, Barbara Manca”.

Oltre ai nuovi voli internazionali, il bando include collegamenti nazionali inediti, come la tratta Cagliari-Lamezia Terme, per migliorare la mobilità tra la Sardegna e la Calabria. Inoltre, si valutano nuove rotte regionali, come Alghero-Cagliari e Olbia-Cagliari, nel caso in cui vi siano compagnie interessate. Tra le novità, anche il collegamento Cagliari-Ajaccio, che potrebbe rappresentare una soluzione alle difficoltà nei trasporti marittimi tra la Sardegna e la Corsica.

Le compagnie aeree potranno presentare le candidature per operare le nuove tratte nei prossimi anni. Il bando sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale della Regione, con l’obiettivo di rendere la Sardegna sempre più accessibile e rafforzarne la competitività nel panorama turistico internazionale.