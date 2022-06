OLBIA. Si svolgeranno in città dall’11 al 13 giugno i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova. Di seguito il programma degli appuntamenti:

SABATO 11 GIUGNO

Ore 17.30 Piazza Etna – Raduno delle Bandiere votive e corteo fino alla chiesa di S. Antonio.

Ore 19.00 Chiesa S. Antonio – Solenne Tredicina in onore di Sant’Antonio di Padova seguita dalla Santa Messa.

DOMENICA 12 GIUGNO

Ore 8.30 Chiesa S. Antonio – Santa Messa.

Ore 10.00 Chiesa Parrocchiale S. Michele – Santa Messa.

Ore 18.00 Solenne Processione in onore di Sant’Antonio di Padova accompagnata dalla Banda Musicale “F. Mibelli”, dal Gruppo Folk di Olbia e dalla Confraternita di Santa Croce con il seguente itinerario: Chiesa, via Cimabue, via Monte Rosa, via Friuli, via Malta, via Val D’Aosta, via Venezia Tridentina, via Apulia, via Molara, via Del Rosmarino, via Del Mirto, via Dell’Erica, via Della Ferula, via Venezia Tridentina, via Apulia, piazza S. Antonio dove sarà celebrata la S. Messa.

Ore 19.30 Piazza S. Antonio – Solenne Messa in onore di Sant’Antonio di Padova presieduta da don Mirco Barone, con la Benedizione e distribuzione del pane a tutti i fedeli presenti. La celebrazione sarà animata dai canti del Coro liturgico San Simplicio.

Al termine della celebrazione riprenderà la Solenne Processione del Santo con il seguente percorso: corso Vittorio Veneto, via Aspromonte, Chiesa.

LUNEDÌ 13 GIUGNO

Ore 8.30 Chiesa S. Antonio – Santa Messa in onore di Sant’Antonio di Padova.

Ore 11.00 Chiesa S. Antonio – Santa Messa seguita dalla Solenne Supplica in onore di Sant’Antonio da Padova.

Ore 19.30 Chiesa S. Antonio – Santa Messa in onore di Sant’Antonio da Padova.

Il Comitato invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni, e ringrazia quanti hanno contribuito alla realizzazione della festa in onore di Sant(intania.