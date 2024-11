Mancano poco meno di due mesi alla 34° edizione del Festival del Cinema di Tavolara con la direzione di Gianluca Arcopinto (dal 16 al 21 luglio) ma già dal prossimo mese di giugno si comincia con due appuntamenti speciali.

Il primo, il 15 e 16 giugno è prevista la masterclass gratuita a cura di Marcello Fois “Recitar scrivendo”, un’occasione imperdibile per conoscere da vicino ed apprezzare il mestiere da uno dei più importanti scrittori italiani con un particolare focus sulla scrittura per cinema e teatro. Gli incontri si svolgeranno presso il Politecnico Argonauti di Olbia, in via Garibaldi 41 sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:00, domenica dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e per informazioni e iscrizioni cinema.tavolara@gmail.com fino al raggiungimento del numero prefissato.

Il secondo appuntamento in programma il 29 giugno sarà, invece, un omaggio a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita. Mastroianni 100 è un cineconcerto ideato e arrangiato da Luigi Frassetto, compositore e musicista di Sassari, nel quale si alterneranno stralci di film celebri, testimonianze, canzoni – Mastroianni fu anche un abile cantante – e brani tratti dalle colonne sonore della sterminata filmografia di una delle poche vere star internazionali del cinema italiano. Sul palco, insieme a Frassetto alle chitarre, ci saranno Angela Colombino (voce), Tancredi Emmi (contrabbasso), Mauro Diana (clarinetto soprano e basso), Andrea Schirru (tastiere) e Alessandro Cau (batteria e percussioni).

Appuntamento, quindi, sabato 29 giugno alle 21:00 in piazza Gramsci a Porto San Paolo. Ingresso 2 euro più 1 euro di prevendita, l’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza. Per l’acquisto dei biglietti https://cinemateatroolbia.18tickets.it/

“Una notte in Italia” è sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Olbia, Comune di Loiri Porto San Paolo, Comune di San Teodoro, Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, Moys Marina di Olbia, Cantine delle vigne di Piero Mancini, Immobilsarda. Il festival fa parte del network Le isole del cinema ed è membro di Afic, l’associazione nazionale che riunisce i festival di cinema italiani.