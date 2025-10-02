Olbia 2 ottobre 2025 – Si avvicina la data di inizio della terza edizione dell’Olbia Challenger. Durante una conferenza stampa al Tennis Club Terranova è stato presentato il torneo internazionale organizzato da MEF Tennis Events, in programma dal 12 al 19 ottobre. Il Challenger 125, supportato per il terzo anno consecutivo dal Mater Olbia Hospital, vedrà tra i protagonisti il numero 72 ATP Alejandro Tabilo, l’ex Top 10 Pablo Carreno Busta e il giovane Nishesh Basavareddy, già numero 3 della classifica mondiale under 18. Sul cemento del Tc Terranova tornerà anche Martin Landaluce, campione in carica dopo il successo dello scorso anno contro Mattia Bellucci.

“Siamo felici di ospitare nuovamente un torneo challenger qui a Olbia – ha sottolineato Giuseppe Bianco, presidente del club –. Quest’anno avremo a disposizione un quarto campo in greenset, un’opera che ci permette di accogliere ancora meglio i giocatori e che implementa ulteriormente la struttura del circolo. Un ringraziamento per questo va al Comune di Olbia, alla Regione Sardegna, alla Federazione italiana Tennis e Padel e agli sponsor che hanno creduto fin dal primo momento in questa manifestazione”.

L’assessora allo sport del comune di Olbia Elena Casu ha parlato di un evento di prestigio: “Questo torneo è motivo d’orgoglio, non solo per la città di Olbia ma per tutta la Sardegna. Portare il tennis a questo grande livello è una cosa molto importante, soprattutto per questa città. I miei ringraziamenti vanno a Marcello Marchesini e a tutto lo staff di questo circolo. La cosa che mi fa più piacere è vedere tantissimi bambini che si mettono in gioco facendo i raccattapalle, un’esperienza molto educativa”.

“È con grande orgoglio che la città accoglie la terza edizione dell’Olbia Challenger – ha fatto sapere il sindaco, Settimo Nizzi, che non ha potuto presenziare alla conferenza stampa per impegni istituzionali -. Questo torneo non è solo un’occasione per celebrare il talento e la competizione, ma anche per valorizzare la nostra città come luogo di incontro, cultura e passione sportiva. Auguro a tutti gli atleti, agli organizzatori e agli spettatori giornate intense e ricche di emozioni”.

Anche il presidente FITP Sardegna Franco Bellini ha sottolineato il valore del torneo: “Il TC Terranova è un fiore all’occhiello dei tennis club della regione. In questi ultimi anni, da quando la nuova dirigenza è entrata nell’amministrazione, il club ha cambiato volto con uno staff tecnico di qualità altissima. Questo torneo è il punto di partenza del vivaio italiano”. Bellini ha ricordato i finalisti delle ultime edizioni: “Flavio Cobolli è entrato nella top 20, mentre Mattia Bellucci è top 70. Quest’anno avremo diversi giocatori italiani nel main draw. Lorenzo Carboni, se giocherà al meglio, può entrare nei top 200”.

La capitana della nazionale italiana Tathiana Garbin, collegata in videoconferenza ha detto: “Vincere la Billie Jean King Cup è stato qualcosa di emozionante. Sappiamo che riconfermarsi è qualcosa di unico. Sono felice di presentarmi con questa vittoria, frutto di un grande lavoro di squadra”.

Per Paolo Lorenzi, direttore degli Internazionali BNL d’Italia, “tornei come l’Olbia Challenger sono fondamentali per il tennis italiano: servono ai ragazzi per fare esperienze e abituarsi a giocare ad altissimo livello”.

L’amministratore delegato del Mater Olbia Hospital Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo ha aggiunto: “Siamo lieti di proseguire il percorso intrapreso con l’Olbia Challenger, un’iniziativa virtuosa che rispecchia i valori fondamentali dello sport, della salute e del benessere”.

Infine, il direttore generale di UniCredit Allianz Assicurazioni Paolo Novati ha annunciato la nuova partnership: “Siamo lieti di essere Official Partner dell’Olbia Challenger, convinti che il futuro di questi giovani talenti meriti attenzione e supporto”.