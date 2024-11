OLBIA. Variazione nel programma della stagione teatrale organizzata in città dal Cedac. Venerdì 21 aprile, al Cinema Olbia, andrà in scena “Live in Tokyo” di Pino e gli Anticorpi.

Lo spettacolo, con la partecipazione di Michele e Stefano Manca, inizierà alle 21:00.

“Live in Tokyo” è in programma in sostituzione di “Duepuntozero” di Gabriele Cirilli. I biglietti hanno un costo di 16 euro.

Informazioni: 0789/28773, 3298408584 e sul > sito web Cedac Sardegna