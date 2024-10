CAGLIARI. È stato convocato dall’assessora del Lavoro Desirè Manca il tavolo di confronto con i sindacati per discutere sulla vertenza che coinvolge gli ex dipendenti di Air Italy.

“A seguito dell’accordo, siglato lo scorso 27 giugno, tra la società di gestione dello scalo gallurese Geasar e la società Atitech per l’affidamento dei due hangar in cui verrà realizzato un grande polo di manutenzione degli aeromobili – ha detto Manca – ho comunicato alle parti sindacali l’iter cche questo assessorato, d’intesa con quello dei Trasporti, intende intraprendere per giungere ad un accordo con la ditta Atitech finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori ex Air Italy per i quali la Regione ha già investito ingenti risorse in formazione.

La Regione Sardegna, in un’ottica di tutela delle professionalità e di rispetto dell’impegno preso con le parti coinvolte, ha avviato le interlocuzioni propedeutiche ad un accordo con l’azienda colosso nel settore della manutenzione che ha manifestato l’intenzione di investire nella nostra regione”.

L’assessora ha sottolineato che “Stiamo lavorando su due binari uno di lungo periodo e uno che invece ci consenta di avere un risultato in tempi brevi, ovvero poter garantire nell’immediato un reddito a tutti quei lavoratori percettori di Naspi in scadenza”.

Al tavolo hanno partecipato, oltre ai delegati dell’assessorato dei Trasporti, anche i presidenti delle Commissioni regionali Lavoro e Trasporti, Camilla Soru e Roberto Li Gioi. “Durante l’incontro – ha spiegato Li Gioi – l’assessora al Lavoro ha annunciato per la prossima settimana la firma di un accordo quadro tra la Regione e la Atitech che prevede l’iniziale assunzione di 39 tecnici della manutenzione e di 12 unità del personale di terra da impiegare negli hangar dell’aeroporto Costa Smeralda. La Regione parteciperà nella misura del 30% ai costi per la formazione dei soggetti assunti e contribuirà con un bonus assunzionale per due anni. Una buona notizia – ha proseguito Li Gioi -. L’avvio di un percorso da monitorare costantemente e frutto di un grande lavoro di squadra”.