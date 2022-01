Si è svolta oggi a Roma una nuova manifestazione di protesta, contro i licenziamenti, da parte dei lavoratori di Air Italy con il coordinamento di tutte le organizzazioni sindacali. Il corteo, partito dal Colosseo ha percorso via dei Fori imperiali per raggiungere piazza SS Apostoli.

La manifestazione è stata indetta al fine chiedere alle Istituzioni di intervenire urgentemente per scongiurare il dramma della perdita del lavoro da parte dei 1.322 dipendenti e porre in essere misure equivalenti a quelle già applicate per le altre compagnie aeree italiane.

In particolare “Anpav ha chiesto il blocco dei licenziamenti, la proroga della cassa integrazione per tutto il 2022 attraverso l’utilizzo del Decreto, attualmente allo studio del Governo, a sostegno del settore dei trasporti e del turismo.

Questo anche a seguito del verbale condiviso con tutti i sindacati e inviato ieri dalla vicepresidente della Regione Sardegna Alessandra Zedda ai Ministeri del Lavoro dei Trasporti e dello Sviluppo economico nel quale si chiede la proroga della cassa integrazione, la riqualificazione del personale, il mantenimento delle licenze e il ricollocamento nelle altre compagnie aeree. Attendiamo una convocazione da parte del tavolo interministeriale, ancora aperto, per ottenere risposte concrete”.