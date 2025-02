AGLIENTU. Il personale della Stazione forestale di Luogosanto, durante un controllo sulla tutela dei ricci di mare, ha individuato un uomo che trasportava una cesta colma di esemplari prelevati illegalmente nei pressi di Vignola Mare.

La pattuglia del Corpo Forestale è intervenuta per verificare se l’uomo e alcuni sub presenti in spiaggia fossero pescatori professionisti con regolare autorizzazione. In Sardegna, infatti, la pesca del riccio di mare è attualmente consentita esclusivamente ai professionisti.

Accertata l’irregolarità, gli agenti hanno identificato i trasgressori e contestato la violazione. Sono stati sequestrati attrezzi da pesca, tra cui ceste, coppo, bombole e pinne, mentre i ricci sono stati immediatamente rilasciati in mare.