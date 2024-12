Andrea Altea, oltre a ricoprire l’incarico di assessore comunale di Aggius, è stato un instancabile promotore del turismo locale. La sua prematura scomparsa nel 2020, avvenuta durante una battuta di caccia nei boschi di Aggius, ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità.

L’Associazione Gallura Turismo ha voluto rendere omaggio al suo impegno e alla sua passione dedicandogli un percorso naturalistico nel suggestivo paesaggio dell’Alta Gallura, inaugurato alla presenza dall’assessore al turismo del comune di Aggius, Andrea Mantinesu.

La delegazione dell’Associazione, composta da Luigi Scarone e Umberto Reimbelli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, Roberto Rossi, coordinatore progetti e ufficio stampa, Giacomo Sanna, anche presidente dell’associazione Stazzi e Cussogghj, Laura Cozza e Meco Ogno, ha individuato e reso operativo, il percorso naturalistico.

Incontriamo Roberto Rossi, che è stato il promotore di questa iniziativa, accolta dall’associazione GT con entusiasmo: “Con Andrea Altea abbiamo condiviso molte idee e progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio Gallura – ci spiega Roberto Rossi -. Una parte è stata realizzata tra viaggi stampa e campagne social e web, mentre molte altre sono rimaste lì, ancora da compiere”.

Attraverso l’Associazione Gallura Turismo Andrea Altea aveva organizzato numerose iniziative promozionali e eventi culturali, tra cui press tour, mostre e molto altro ancora. Oggi, il suo contributo viene celebrato con la creazione di un sentiero a lui dedicato, che si snoda intorno al suggestivo laghetto di Santa Degna. Un percorso, lungo circa un chilometro, che offre ai visitatori un’esperienza immersiva nel cuore di una natura incontaminata, tra lecci, roverelle e sugherete curate con cura da Forestas. Un’opportunità unica per vivere le emozioni di un territorio straordinario e affascinante. Il sentiero sarà incluso nelle mappe e nelle offerte turistiche del territorio, contribuendo così a valorizzare ulteriormente la zona, con visite guidate e altre iniziative durante la stagione turistica del 2024.

Questa iniziativa rientra nel progetto Gallura2024, promosso dall’Associazione Gallura Turismo con il sostegno della Fondazione Sardegna che vede anche la creazione del portale web visitgallura.uk, dedicato al mercato anglosassone, per promuovere la Gallura a livello internazionale e attrarre un nuovo flusso di visitatori.

“L’augurio è che chi ha raccolto il testimone lasciato da Altea voglia proseguire in tale direzione – ci tiene a far presente Roberto Rossi – con la stessa grande passione ed entusiasmo che metteva lui nel suo incarico istituzionale ma che era diventata una mission, capace di portare il comune di Aggius al centro del turismo dell’entroterra gallurese”.

Guardando al futuro, è prevista la realizzazione di un secondo sentiero dedicato a Paolo Carboni, un’altra figura di spicco di Aggius, fondatore dell’associazione Tutt’a Pedi, volta alla promozione e valorizzazione del territorio. Queste iniziative non solo rendono omaggio alla dedizione di personalità locali come Altea e Carboni, ma contribuiscono anche a promuovere e preservare la bellezza unica della Gallura per le generazioni future.