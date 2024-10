Ritorna ad Aggius “Etnosfera: festival di popoli e musiche”. Da venerdì 28 giugno a domenica 30 è in programma una tre giorni gratuita nata da un’idea della Pro Loco di Aggius e organizzata con il sostegno del Comune, della Fondazione di Sardegna e il contributo di Talk About Records, che fa delle lingue minoritarie e delle sue contaminazioni la sua traccia più autentica.

“In questa terza edizione – dichiara Marco Lutzu, etnomusicologo e docente all’università di Cagliari, direttore artistico del festival assieme a Diego Pani – consolidiamo la cifra stilistica sperimentata negli anni scorsi – spiega – uno spazio in cui la musica dialoga con la poesia, la letteratura e il cinema per dar vita a una tre giorni in cui artisti di varia estrazione e provenienza ci ricordano quante strade diverse si possono percorrere per esprimere la propria creatività nel mondo contemporaneo”.

Concerti e momenti di dialogo, confronti e progetti creativi si potranno gustare complice la squisita ospitalità del borgo che, durante tutto il periodo del festival, terrà aperte le sue strutture accogliendo i visitatori con un’offerta enogastronomica d’eccellenza e dove, non di rado, può capitare di incontrare i vari protagonisti del festival. Come il musicista Mark Harris, storico collaboratore di Fabrizio De André, a cui domenica sera è affidata la suggestiva chiusura della rassegna con un concerto per piano solo, anteprima assoluta di quello che sarebbe stato il brano d’apertura dell’ultimo album firmato da Faber. Di seguito il programma del Festival ⬇️