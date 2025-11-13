Olbia 13 novembre 2025 – L’assemblea per il ventesimo anniversario di AGCI Gallura Nuoro ha riunito istituzioni e mondo cooperativo, offrendo l’occasione per ripercorrere due decenni di attività e definire le nuove direttrici di sviluppo nei territori della Gallura e del Nuorese.

I lavori, nella sala meeting del Felix Hotel, sono stati aperti e moderati dal presidente di AGCI Sardegna, Giovanni Loi. Sono poi intervenuti il presidente di AGCI Gallura Nuoro, Michele Fiori, il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, la vicepresidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, Anna Paola Aisoni, la vicesindaca di Olbia, Sabrina Serra, il segretario territoriale CISL Gallura, Bruno Brandano, il rappresentante di Confartigianato Gallura, Federico Fadda, il presidente di AGCI Sassari, Gianni Pintus, e altri esponenti istituzionali e associativi.

Nel suo intervento centrale, Michele Fiori ha ricostruito le tappe principali dell’associazione, dalle origini in Gallura al rafforzamento dei servizi fino alla nascita dell’interprovinciale Gallura-Nuoro e all’apertura della sede di Nuoro. Ha illustrato i numeri attuali, che comprendono settantacinque cooperative e circa tremila soci, con un fatturato aggregato superiore ai cinquanta milioni di euro, evidenziando la necessità di una nuova fase orientata a innovazione, sostenibilità, partecipazione giovanile e parità di genere, con attenzione alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale.

Hanno condiviso le loro esperienze il presidente della Compagnia Portuale Filippo Corridoni, Piero Diana, il presidente della cooperativa Oltrans Service, Nicolò Fiori, con la socia Selene Fiori, Michele Ruiu per la cooperativa Includo, Chiara Muggittu per la cooperativa Nuova Era e Giovanna Derosas per l’associazione Sardegna nel Cuore.

Le conclusioni sono state affidate al presidente nazionale di AGCI Massimo Mota, che ha richiamato il valore economico e sociale della cooperazione e il ruolo dell’associazione nei processi di sviluppo dei territori.