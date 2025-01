OLBIA. A poco più di un mese dal primo congresso interprovinciale, AGCI Gallura-Nuoro guarda al futuro con programmi mirati alla promozione di nuove imprese cooperative e alla diffusione dei valori cooperativi.

“Le tematiche emerse in questa stagione congressuale chiedono molto al nostro sistema – afferma il presidente Michele Fiori -. L’obiettivo è sostenere questa forma societaria che genera occupazione stabile e contribuisce a oltre l’8% del PIL nazionale”.

Tra i progetti attivi, l’avviso per l’accesso al fondo mutualistico prevede contributi per la costituzione di nuove cooperative o consorzi, con una dotazione di 300.000 euro. Sono ammesse spese per notarili e iscrizioni, con importi massimi di 2.000 euro per le cooperative comuni e 2.500 euro per le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Per i giovani, sono in arrivo quattro borse di studio da 2.500 euro ciascuna, dedicate alla memoria di Sergio Cardia, storico presidente di AGCI Sardegna. “Queste borse sono pensate per sostenere studenti meritevoli legati al mondo cooperativo” spiega Fiori.

L’anno 2025 sarà particolarmente significativo: celebrerà il 20° anniversario della nascita di AGCI Gallura, ora estesa anche a Nuoro, e sarà proclamato dall’ONU Anno Internazionale delle Cooperative, riconoscendone il ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile.