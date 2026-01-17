Olbia 17 gennaio 2026 – L’intitolazione dell’aeroporto Costa Smeralda a Karim Aga Khan IV viene definita da Marco Bardini “assolutamente giusta e condivisibile”, riconoscendo al principe un ruolo centrale nel successo economico della Gallura e della Sardegna. Nel suo intervento rivolto alle istituzioni locali, l’ex lavoratore di Meridiana e Alisarda attribuisce all’Aga Khan una visione capace di anticipare i tempi: “L’Aga Khan era un uomo illuminato e visionario che, quando ancora il turismo, quasi, non esisteva, ha avuto l’intuizione e la lungimiranza di inventare, in uno degli angoli più belli del mondo, un innovativo modello di industria del turismo, nel totale rispetto dell’ambiente e dell’autenticità delle tradizioni locali”.

Nel testo Bardini richiama il peso dei collegamenti aerei garantiti per decenni da Olbia: “Modello che poi ha fatto da traino all’intera economia del nord est della Sardegna, anche e soprattutto grazie alla Compagnia aerea Alisarda, poi Meridiana che ha, per prima, affrancato la nostra Regione dall’isolamento, offrendo, proprio dall’aeroporto di Olbia, per quasi sessant’anni collegamenti giornalieri, anche in inverno, verso tutta l’Italia, poi verso l’Europa e, alla fine, verso tutto il mondo”.

Tra i passaggi evidenziati anche il polo manutentivo sviluppato nello scalo: “Con, un polo manutentivo di eccellenza presso lo stesso aeroporto, tra i migliori dell’intero bacino del Mediterraneo, che forniva manutenzione di eccellenza, anche pesante, anche alle flotte delle principali compagnie aeree europee”.

Il tema occupazionale viene collegato alla nascita delle società di gestione aeroportuale: “Da Meridiana, arrivata ad occupare tremila lavoratori, di cui gran parte sardi e iper qualificati, sono poi gemmate le Società di gestione dell’aeroporto, oggi Karim Aga Khan, Geasar e poi **Eccelsa”. Bardini parla di realtà “veri esempi di eccellenza” per qualità dei servizi e risultati del comparto.

Pur precisando che l’osservazione non ha finalità polemiche, l’ex lavoratore esprime rammarico per l’assenza di un riconoscimento esplicito durante le celebrazioni: “Per cui, fuor dai denti e senza alcuno spirito polemico, mi rincresce di non aver sentito, tra le tante celebrazioni, un vero tributo anche alla Compagnia Aerea Meridiana e alle sue maestranze che, del successo dell’aeroporto di Olbia e della Costa Smeralda sono stati co-protagonisti essenziali”.