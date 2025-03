OLBIA. Si è spenta a 83 anni, a pochi mesi dal suo 84° compleanno, Tonina Fanti, un’icona d’altri tempi di grazia e talento che nel 1962 aveva conquistato il titolo di Miss Sardegna, sfilando a Salsomaggiore nella finalissima per Miss Italia con il costume tradizionale sardo e i ricchissimi gioielli da sposa. Quell’anno, all’Hotel Caprile del Lido del Sole a Olbia, aveva incantato la giuria vincendo il concorso di Miss Costa Smeralda.

Aveva solo 21 anni ed era famosa in città per la sua bellezza. Tonina Fanti era fidanzata con Ademaro Deiana, fondatore della tipografia La Nebiolina, che sposò nel 1964. Dal loro amore nacquero tre figli, Dina, Gianpaolo e Maria Teresa, che le hanno regalato la gioia di otto nipoti.

Tonina non era solo bella ma aveva le mani d’oro e un talento sartoriale straordinario. Allieva prediletta di Caterina Bardanzellu, confezionava abiti da sera per l’élite olbiese, con uno stile elegante e raffinato. Se lo avesse voluto avrebbe potuto affermarsi come stilista ma scelse la famiglia, dedicandosi interamente ai suoi affetti. Viveva per i figli soprattutto dopo aver perso il marito oltre venti anni fa. Addio Miss Sardegna. Il funerale si terrà mercoledì 5 marzo alle ore 11,00 nella chiesa di Nostra Signora de La Salette.