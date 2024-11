Si è spento all’età di 78 anni Marco Coni molto conosciuto in città. Marcolino aveva tanti amici soprattutto per via del suo carattere solare e divertente che gli serviva per mascherare alcune pesanti avversità che lo hanno accompagnato per tutta la vita. Una terribile e fulminea malattia non gli ha dato scampo.

Ha vissuto la realtà del lavoratore emigrato italiano in Germania, dove ha messo su famiglia, fino al 1974 quando è riuscito a rientrare in Sardegna stabilendosi a Olbia. Qui ha lavorato intensamente e dopo aver rilevato un’attività in città, finalmente, nel 1986, insieme ai familiari, ha costruito e gestito la Nuova Carrozzeria Milanese nella zona industriale.

Il mare è stata la sua vera passione. Con l’amico Nardino Fois ha trascorso i momenti più belli della sua vita. Socio e componente del direttivo della Lega Navale di Olbia dai tempi della sua istituzione, negli ultimi tempi aveva maturato un’altra passione, la cucina. Dove c’era Marco era sicuro che si mangiava bene.

“Mio padre era per me un punto di riferimento – scrive il figlio Andreas -. Non ero e non sono pronto alla sua improvvisa malattia e scomparsa. È una di quelle persone che mancherà e lascerà un vuoto incolmabile, dentro di me, di mia madre e di tante altre persone. Non potrà vedere realizzare i sogni dell’amata e unica nipote, Eleonora, suo immenso e grande orgoglio, che amava e adorava con tutto se stesso. Mancherà agli amati figliocci Marco e Giampiero che sempre ha portato nel cuore e che sempre gli hanno voluto un bene dell’anima.

Mancherà ad una comunità intera dove in questi ultimi 48 anni si è distinto quale persona giusta, buona, onesta e sempre disponibile per tutti color che avevano bisogno di lui. Mancherà agli amici della Lega Navale dove da tanto tempo era diventato un simbolo di allegria e di buona cucina. E si, indubbiamente non mancherà solo a me.

Unico conforto è che nella sua breve malattia non ha avuto molti dolori fisici. Quelli psicologici sono inimmaginabili, tanti, mentre pian piano si rendeva conto che la vita gli sfuggiva di mano, ma mi ha sempre ribadito, fino a quando era cosciente, che non aveva dolori. Ora spero soltanto che riposi in pace con gli angeli e con padre Pio, il suo santo preferito, tra le braccia di nostro signore”.

Il funerale di Marco Coni sarà celebrato lunedì 30 Ottobre alle ore 16:00 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo, partendo dall’ospedale Mater Olbia.