Aggius, 7 agosto 2025 – Prosegue ad agosto la rassegna “Martedì nel borgo”, la manifestazione estiva che da sette anni anima il centro storico di Aggius con incontri culturali, spettacoli, musica, artigianato e degustazioni di prodotti tipici.

Martedì 12 agosto in piazza Michele Andrea Tortu, alle ore 19, è atteso Marcello Fois, uno degli autori più rappresentativi della letteratura sarda contemporanea. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Pro Loco, la Biblioteca comunale e il Festival Bookolica, è intitolato L’eco del borgo e sarà moderato da Fulvio Accogli, attore e direttore artistico del festival. L’occasione permetterà al pubblico di approfondire gli ultimi lavori di Fois e di ascoltare in anteprima alcuni contenuti del nuovo romanzo L’immensa distrazione, in uscita a settembre.

La serata proseguirà con la Ciusunata, la tradizionale degustazione di gnocchetti galluresi con sugo e salsiccia a cura di Lu Buttighinu, accompagnata da musica dal vivo, esposizioni artigianali e lo spettacolo di danza con il fuoco Experience.

Martedì 19 agosto sarà invece protagonista Gavino Zucca con la presentazione del suo romanzo giallo I delitti di Maccia d’Araru, in dialogo con Francesco Cossu. A seguire, una tappa del Festival Girovagando, giunto alla 28ª edizione, con lo spettacolo Happiness a cura della compagnia Le voci di Astarte. In parallelo, un percorso enogastronomico con le cantine del territorio, curato da Gabriella Sechi, chef del Vallicciola Nature Hotel.

La chiusura della rassegna è prevista per martedì 26 agosto con la Grigliata sotto le stelle, dedicata alle carni alla brace e alla degustazione della birra artigianale del birrificio Reeforte di Benetutti. Il gran finale sarà affidato allo spettacolo pirotecnico delle ore 22 presso il parco Alvinu.

“Martedì nel borgo” è realizzato dalla Pro Loco di Aggius con il contributo del Comune di Aggius, della Regione Sardegna – Assessorato al Turismo e della Biblioteca comunale.

Per il programma completo e gli aggiornamenti, è possibile consultare i canali social ufficiali della manifestazione e della Pro Loco di Aggius.