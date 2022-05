Maria Riu, Francesca Dessena, Giorgia Lai, Cristian Ledda, Anna Deiana e Anita Putzu (nell’ordine della foto) tutti olbiesi fra i 13 e 15 anni, ce l’hanno fatta e hanno portato la Sardegna in vetta alla classifica del Polo Pony. Il bilancio della seconda tappa nazionale ha visto la Sardegna al 1° posto con 6 punti. A seguire: Piemonte 4, Lombardia 2.

Nel corso della penultima tappa del campionato (l’ultima sarà dal 28 giugno al 3 luglio a San Giovanni Marignano, Rimini), la squadra sarda portacolori del Circolo Ippico gli Olivastri allenata da Piera Monti e Franco Piazza, ha letteralmente asfaltato la Toscana vincendo con un clamoroso 11 a 0.

I giovanissimi atleti del polo, che si allenano all’Ippopark di Golfo Aranci, fanno parte del progetto Polo Pony nato nel 2019 per avvicinare alla disciplina i giovani cavalieri e le giovani amazzoni che già praticano l’equitazione. Ora si attente l’ultima tappa a luglio. In caso di vittoria gli atleti olbiesi solleveranno il tricolore e potranno confrontarsi con le migliori squadre europee. Intanto, la Fise Sardegna ha in programma a fine giugno a Porto Cervo una tappa dell’Italia Polo Challenge.