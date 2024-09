Olbia. Oggi, giovedì 12 settembre nei locali dell’Associazione culturale “Suentu Lab”, in via Basilicata 24, alle ore 18:30, si terrà un convegno informativo sul fenomeno della speculazione eolica e fotovoltaica in Sardegna.

Parteciperanno Michele Zuddas, attivista contro la speculazione eolica, Danilo Lampis co-portavoce del movimento Sardegna Chiama Sardegna, e l’antropologo Bachisio Bandinu.

Organizza l’incontro il Comitato spontaneo olbiese contro la speculazione eolica e fotovoltaica. Seguirà un dibattito col pubblico. Modera Lidia Fancello