Due progetti, nove classi coinvolte e 185 bambini protagonisti nelle scuole elementari di Maria Rocca, via Nanni e del primo circolo didattico di Olbia. Si è conclusa con successo una nuova iniziativa di educazione ambientale promossa dall’associazione Sas Janas, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del comune di Olbia. Le attività hanno incluso due distinti percorsi: Noi, il bosco e il mare, dedicato alla semina, e Saperi e sapori della Sardegna, incentrato sull’apicoltura e sui prodotti dell’alveare.

Con Piantiamo insieme, i bambini hanno messo a dimora piantine da orto da portare a casa e curare mentre attraverso Il mondo delle api, guidati dall’apicoltrice Silvia Sanna, hanno scoperto la vita dell’alveare e l’importanza delle api per l’ambiente e per la biodiversità. Ogni alunno ha ricevuto in dono una piantina e un vasetto di miele, simboli concreti del legame tra educazione e natura, da coltivare anche a casa.

“Ringraziamo tutte le maestre che hanno aderito con entusiasmo e partecipazione – dichiara Claudia Pirina, presidente di Sas Janas –. È stata un’occasione preziosa per avvicinare i bambini alla natura attraverso attività semplici ma significative, che resteranno nella loro memoria. Un ringraziamento particolare va alla referente dei progetti Lella Infante, alle dirigenti Simona Murgia e Anna Piga, e alla vicaria Franca Poddighe per la disponibilità, l’accoglienza e la collaborazione dimostrata in ogni fase del percorso”.

“Questi due progetti sono molto di più di iniziative educative – afferma la vicesindaca Sabrina Serra –. Un invito a guardare il mondo con occhi curiosi e rispettosi, a partire dai più piccoli. Attraverso il gioco, la scoperta e il contatto diretto con la natura, i bambini diventano protagonisti di un cambiamento possibile, fatto di piccoli gesti e grandi valori. Un sentito ringraziamento va all’associazione Sas Janas per la passione, l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno coltiva nei giovani l’amore per la terra, per il mondo che ci circonda, per il futuro.