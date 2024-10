OLBIA. Dall’infanzia a Baltimora ai bordelli di Harlem, dal carcere ai primi dischi incisi insieme all’orchestra di Benny Goodman. Il terzo appuntamento del Sound, Stone & Soul Festival di San Pantaleo, in programma mercoledì 10 luglio alle 22:00, ripercorre attraverso la musica la vita di Billie Holiday.

Il concerto. Sul palco di via piazzale Molise per raccontare l’artista jazz e blues americana con i testi di Speranza Serra ci saranno la cantante e musicista Rossella Faa e l’attrice Maria Antonietta Azzu. Per l’occasione l’Ensemble Laborintus sarà composto da Angelo Vargiu (clarinetto), Gian Piero Carta (sassofono), Antonio Pitzoi (chitarre), Simone Sassu (piano), Lorenzo Sabattini (contrabbasso) e Luca Piana (batteria). Il concerto sarà un tributo sentito e coinvolgente a “Lady Day” che Frank Sinatra definì la voce più influente del ‘900.

Assaggi di vino. Come le altre serate del Festival, l’evento si aprirà alle 19:30 con “assaggi di vino” questa volta offerti dalle Tenute Faladas. La cantina si trova alle pendici del Monte Limbara, nel cuore della Gallura. Sotto lo slogan “Occorre pazienza per coltivare quello che si ama”, dalle vigne di Giovani Brundu e Claudio Bellu si ottengono i pregiati vermentini “Kenalìa” e “Linal’du”, il rosato “Isckèntu”, nebbiolo, e i rossi “Kelùna”, sangiovese, e “Nannieddu” nebbiolo, questi ultimi tre con la denominazione Colli del Limbara Igt. L’azienda aderisce a “La strada del Vermentino di Gallura”, un percorso on the road alla scoperta di cantine e aziende del territorio e dei loro prodotti.

Il quarto appuntamento del Festival è in programma il prossimo 17 luglio: “New song” con Marta Raviglia e l’Ensemble Laborintus.

Il “Sound, Stone & Soul Festival” è organizzato dal Circolo musicale Laborintus di Sassari, da quarant’anni impegnato nel promuovere eventi originali e di rilievo tra cultura e musica in tutta l’Isola, insieme al Consorzio Turistico di San Pantaleo. Il Festival è finanziato anche dalla Fondazione di Sardegna, dalla Regione Sardegna e gode del patrocinio del Comune di Olbia e della Confcommercio Nord Sardegna. Rientra inoltre nella rete degli eventi promossi e finanziati dal progetto “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari. Collabora alla manifestazione anche la società Alberea che, impegnata da anni per arginare l’emergenza climatica, in occasione della manifestazione garantisce la piantumazione di venti alberi del “bosco Laborintus” nel comune di Olbia. Si consiglia di parcheggiare l’auto all’ingresso del borgo.