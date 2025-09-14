Olbia 14 settembre 2026 – Il Polo Sportivo di Porto Rotondo ha ospitato il primo Campionato Italiano assoluto di Padel Wheelchair (Padel in carrozzina), appuntamento che segna l’avvio ufficiale del torneo nazionale della disciplina. A conquistare il titolo sono stati Luca Taramelli e Giuseppe Galliano, atleti del Circolo Canottieri Aniene, che hanno scritto i loro nomi nella storia dello sport entrando per primi nell’albo d’oro.

“È un’emozione importante da condividere col mio compagno – ha detto Taramelli durante la premiazione -. Con tutti i ragazzi che hanno partecipato siamo arrivati ad avere un campionato italiano, grazie ai tecnici federali, a chi ha organizzato questo splendido evento e alla mia società, il Circolo Canottieri Aniene, che ci ha supportato insieme ad altri atleti affinché potessimo crescere e arrivare a questo punto. Siamo veramente molto contenti”.

Un successo che va oltre la vittoria personale. “Oggi ci portiamo a casa questo bel trionfo e il titolo di campioni d’Italia – ha aggiunto Galliano -. È uno stimolo per noi, ma anche per tutto il movimento, a fare sempre meglio. Lo sport fa bene a tutti e quando raggiungi determinati obiettivi devi soltanto esserne orgoglioso con te stesso, con il tuo compagno e con gli amici con cui condividere questi momenti”.

L’ingresso nell’albo d’oro del padel in carrozzina è stato uno degli obiettivi più sentiti. “Ci tenevamo veramente molto – hanno detto ancora i due atleti -. È stato fatto tanto per arrivare qua e abbiamo voluto onorare l’impegno di tante persone, dando il massimo per vincere e per dare valore a questo primo storico campionato”.

Accanto ai protagonisti, anche la soddisfazione degli organizzatori. “Portare questa manifestazione, unica perché per la prima volta in Italia si disputa un campionato assoluto di padel in carrozzina, è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Alessandro Romano della direzione sportiva Porto Rotondo -. È la dimostrazione che Porto Rotondo è una location inclusiva, attenta ai problemi del sociale. Ma soprattutto devo ringraziare la Regione Sardegna e l’Assessorato allo Sport che ci stanno sostenendo in questa importante iniziativa”.

Sulla stessa linea anche Giovanni Derosas, direttore tecnico del Polo Sportivo di Porto Rotondo: “Voglio ringraziare la Federazione Italiana Tennis e Padel per la fiducia e per averci dato la possibilità di ospitare questa grande manifestazione per la prima volta. Ora l’obiettivo è far crescere l’evento e trasformarlo in un torneo internazionale che possa attirare giocatori da tutto il mondo”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Federazione. “Porto Rotondo è il luogo migliore per ospitare il primo campionato italiano, viste anche le esperienze dello scorso anno con una delle prime tappe del nostro circuito – così Gianluca Vignali, responsabile nazionale settore Wheelchair della Federazione Italiana Tennis e Padel -. A livello nazionale il movimento sta crescendo molto: è uno sport giovane che abbiamo ereditato dal Comitato Paralimpico solo da un anno e mezzo. Stiamo promuovendo la disciplina ogni giorno per coinvolgere sempre più ragazzi e dare loro l’opportunità di giocare a padel”.

Anche il Comitato Italiano Paralimpico ha sottolineato il valore dell’iniziativa. “Tutti gli eventi paralimpici sono fondamentali per far crescere il movimento – ha affermato Claudio Secci, presidente regionale del Cip -. Molte discipline non sono ancora conosciute e il padel è una di quelle nuove, insieme all’arrampicata paralimpica, al rugby in carrozzina e ad altre. Questa è una grande occasione per far conoscere il padel in Sardegna: oggi i numeri sono ancora molto bassi, ma a livello internazionale si sta lavorando per definire meglio la classificazione delle diverse disabilità”.

Lo sguardo ora è rivolto al futuro: “La speranza è che il CIO approvi questo sport per l’inserimento tra le discipline olimpiche e paralimpiche. La Federazione sta lavorando in questa direzione e noi attendiamo con fiducia perché poter giocare a livello olimpico sarebbe davvero straordinario” hanno concluso i vincitori.

Un brindisi con la coppa ha chiuso la giornata a Porto Rotondo, suggellando un trionfo che apre una nuova era per il padel in carrozzina in Italia. La manifestazione è stata organizzata da Padel Events Asd, FITP e Consorzio Porto Rotondo, con il patrocinio della Regione Sardegna.

Classifica Finale:

Luca Taramelli e Giuseppe Galliano (Campioni italiani)

Finalisti: Roberto Punzo e Davide Obino

Semifinalisti: Sandro Lecci e Paolo Tontodonati – Andrea Pacini e Andrea D’Agostini