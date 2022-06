PORTO ROTONDO. Tra giugno e luglio il teatro Ceroli ospiterà tre spettacoli teatrali del circuito Cedac Sardegna e del Circuito multidisciplinare dello spettacolo Sardegna. Sul palco, con inizio alle 21:00 si esibiranno Tullio Solenghi, il quartetto tutto al femminile Faiella, Grossi, Pelusio e Vasini, e il conduttore di Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti.

30 GIUGNO • ORLANDO FURIOSO. Si comincia il 30 giugno con “Orlando Furioso” interpretato da Tullio Solenghi e Corrado Bologna, un attore e un professore insieme sul palco per fare rivivere la forza e il divertimento dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto. La singolare tenzone fra i versi recitati da un grande interprete e le osservazioni di uno studioso appassionato, già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa di Letterature romanze medioevali e moderne e Letterature comparate, è di per sé uno spettacolo.

14 LUGLIO • ApPUNTI G. Ironico e dissacrante spettacolo sulla sessualità in scena al Teatro Ceroli il 14 luglio. Quattro donne, Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio e Lucia Vasini per uno spettacolo che tra monologhi e pezzi corali, un’irresistibile ricetta afrodisiaca e una pagina di cronaca, s’interroga su pregiudizi e luoghi comuni. Un viaggio nell’universo sessuale femminile dove risate e informazione diventano la miscela esplosiva per riflettere su un tema dalle mille sfaccettature e implicazioni: dall’accettazione di sé ai ruoli imposti, dal poetico mito della “prima volta” alle sperimentazioni erotiche over 60, ma anche la nuova frontiera dei sex robots e dei chirurghi plastici, prostituzione e diritti negati.

29 LUGLIO • INTERVISTA CONFIDENZIALE. L’idea portante dell’intervento è quella d’intervistare Enzo lacchetti attraverso domande mirate, che siano collegabili al tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva. L’interlocutore sul palco, insieme ad Enzo lacchetti, sarà Giorgio Centamore, suo fidato e fedele autore e collaboratore. Esordi, prime esperienze, provini televisivi, il “Maurizio Costanzo Show” ed infine “Striscia la Notizia”, saranno gli argomenti trattati e tutti in versione comica. lacchetti sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con domande a tema.