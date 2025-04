COSTA SMERALDA. Un palco internazionale per raccontare, assaggiare e promuovere i territori: il Porto Cervo Wine & Food Festival torna per la sua quattordicesima edizione, in programma dall’8 all’11 maggio al Cervo Conference Center, con un calendario diviso tra giornate riservate agli operatori e apertura al pubblico nel fine settimana.

La manifestazione, organizzata dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, con il sostegno di Smeralda Holding e Marriott International, è da anni punto di riferimento per il settore vitivinicolo e gastronomico regionale e nazionale.

Nata come evento boutique, la rassegna ha saputo evolversi in una piattaforma di scambio e dialogo tra produttori, operatori turistici ed esperti, mantenendo al centro la valorizzazione dei territori e delle loro eccellenze.

Le prime due giornate, giovedì 8 e venerdì 9 maggio, saranno riservate a professionisti del settore, giornalisti e buyers internazionali, mentre sabato 10 e domenica 11 gli stand apriranno al pubblico. In tutto, circa 80 espositori tra produttori di vino, spirits e alimenti, con una significativa rappresentanza sarda: il 50% delle aziende vitivinicole e oltre la metà delle realtà gastronomiche provengono dall’Isola, a conferma della crescita qualitativa del comparto locale.

Prevista anche la consegna del PCWFF Award, riconoscimento assegnato ai migliori vini in degustazione, selezionati da una giuria di esperti nelle categorie rosso, bianco, rosé e bollicine, sia per la produzione regionale che nazionale. I vincitori entreranno a far parte del progetto Taste of Sardinia, con cui Marriott Costa Smeralda promuove l’enogastronomia italiana nel mondo.

Anche quest’anno saranno riproposti gli eventi “Fuori fiera”, con cocktail d’autore, dj set e musica aperti gratuitamente al pubblico, ogni sera dalle 18:30 alle 22:00. Una formula che ha consolidato il Festival come appuntamento glamour e accessibile, capace di coniugare business e intrattenimento.