Nel primo pomeriggio di oggi sono state disputate le prime batterie di Slalom e Course Race del Campionato Italiano Windsurfer che si svolge nelle acque di fronte alla spiaggia di Pittulongu.

Un tappeto di tavole e vele colorate, con 130 atleti, hanno invaso il mare e la spiaggia di Pittulongu: un bellissimo colpo d’occhio per le centinaia di spettatori presenti sulla battigia a godere dello spettacolo.

Il vento di scirocco non si è fatto attendere e già dalle 13.30 è stato possibile disputare le prime prove. Il vento tra i 4 e gli 8 nodi ha dato vita a delle manche meno fisiche, ma molto più tattiche dove ogni atleta ha cercato di agguantare la migliore prestazione agonistica.

A dominare la prima giornata il campione del mondo in carica, Alessandro Torzoni, ma anche Alberto Sanjust e Berry Donkerslot nello slalom. Nel course race primo Andrea Marchesi e Giulia Clarkson seconda nella categoria leggeri.

”Oggi abbiamo disputato una regata con condizioni al limite nel Course Race, mentre invece nello slalom siamo riusciti a chiudere delle ottime batterie. – il commento di Luca Frascari, presidente della classe Windsurfer, oggi in doppia veste di organizzatore e atleta – Lo spot è comunque spettacolare e il meteo purtroppo non si porta da casa, ma siamo comunque molto contenti e speriamo nei prossimi giorni che il vento sia dalla nostra parte”.

Grande entusiasmo anche da parte di un’altra grande protagonista della giornata, Celine Bordier, già campionessa mondiale nel 1992 in Sud Africa che qui punta al titolo italiano: “Abbiamo faticato molto prima che il vento si stabilizzasse, il campo di regata di oggi è stato molto tecnico con raffiche che arrivavano da sinistra e da destra. Comunque parlando dello spot posso dire che è assolutamente fantastico, lo conobbi 35 anni fa, ero in stato di gravidanza e non avevo potuto gareggiare. Per questo mi fa davvero piacere essere qui”.

Domani appuntamento alle 10 sulla spiaggia per un’altra giornata di grande spettacolo. Stesso format di oggi con le regate di slalom, course race, freestyle e long distance.

L’evento è organizzato dal Circolo Nautico di Olbia, con la collaborazione della Fondazione di Sardegna, del Comune di Olbia, della, Federazione Italiana Vela e dell’International Windsurfer Class Association.