OLBIA. Un incontro per riscoprire la storia antica della Sardegna, con uno sguardo rivolto ai siti archeologici di Palmavera e Anghelu Ruju. Si terrà venerdì 4 aprile, dalle 18:00 alle 20:00, presso l’Olbia Community Hub, in via Perugia 3.

L’incontro rientra nel ciclo “Alla scoperta della Sardegna”, promosso dal Ministero della Cultura, dal comune di Olbia e da altri partner istituzionali, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e tradizionale dell’isola.

Il focus dell’appuntamento sarà dedicato a due dei più importanti complessi archeologici della Sardegna nord-occidentale: il nuraghe Palmavera, situato ad Alghero, e la necropoli di Anghelu Ruju, una delle più estese dell’età prenuragica.

Interverranno Gabriella Gasperetti, archeologa della Soprintendenza archeologica, Alessandra Carrieri, funzionaria restauratrice della stessa Soprintendenza, l’archeologo Luca Doro e Giovanna Tanda della cooperativa S.I.L.T. A moderare l’incontro sarà Gian Mario Figoni Frau. L’evento, gratuito e aperto al pubblico, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione verso la tutela e la promozione dei beni culturali locali.