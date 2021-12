È tutto pronto per il “Miracolo di Natale”, la raccolta di solidarietà che, come da tradizione, è organizzata sulla scalinata della basilica di San Simplicio. L’evento beneficio è in programma domani, giovedì 16 dicembre, dalle 9:00 alle 21:00. La novità di quest’anno riguarda la contemporanea raccolta straordinaria di sangue organizzata dall’Avis olbiese.

L’evento, nato dall’idea del noto presentatore tv di Sardegna Uno, Gennaro Longobardi, è patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Olbia e si svolge nella stessa giornata in 21 città dell’Isola.

L’edizione olbiese vedrà la collaborazione delle associazioni Agio, Auser e Avis Olbia che, per l’occasione, organizza una raccolta di sangue.

“Puntiamo a confermare quanto fatto negli anni scorsi – dichiara Alessandro Serra, presidente dei Guardian Angels Olbia, organizzatori della manifestazione -. Come ogni anno, raccoglieremo cibo a lunga conservazione come pasta, riso, farina, olio, pelati, legumi, carne in scatola, e articoli per bambini. Il ricavato andrà alle famiglie in difficoltà del territorio”.

“Ogni anno – scrivono gli organizzatori dell’evento -, il Miracolo di Natale, che vede una grande partecipazione delle famiglie olbiesi, aiuta le associazioni a sfamare le tantissime famiglie in difficoltà. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia generata dal virus Sars-Cov-2, sono aumentati i nuclei famigliari in difficoltà economiche. I beni alimentari raccolti servono a realizzare dei ‘pacchi’ con all’interno alimenti a lunga conservazione capaci di nutrire per giorni un’intera famiglia”.

Chi volesse contribuire potrà donare alimenti a lunga conservazione (pasta, riso, farina, polenta, conserve, pelati, olio, sale, zucchero, caffè, latte, biscotti, merendine, fagioli, lenticchie, carne in scatola) e articoli per bambini.