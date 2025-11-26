Olbia 27 novembre 2025 – Si terrà domani (mercoledì 28 novembre) alle 11:00 nella Sala Lodovici del primo piano dell’aeroporto Olbia Costa Smeralda l’appuntamento “Economia circolare e innovazione in Sardegna”, promosso da Eurispes Sardegna in partnership con lo scalo olbiese. L’iniziativa metterà al centro modelli produttivi, riuso delle materie prime e nuove tecnologie per la sostenibilità.

Aprirà i lavori Gerolamo Balata, direttore e segretario generale di Eurispes Sardegna. Seguiranno i saluti istituzionali di Giuseppe Meloni, vicepresidente e assessore alla Programmazione e Assetto del Territorio della Regione Sardegna. La relazione sarà affidata ad Antonio Usai, coordinatore scientifico di TPlus, spin-off dell’Università di Sassari.