★VIDEO★ “The Blue Economy Goes Green: ri-pensare la Nautica” è il titolo convegno, promosso dal Centro Regionale di Programmazione – Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014 -2020, che si è tenuto oggi giovedì 20 ottobre al Museo Archeologico di Olbia.

Obiettivo dell’evento: “guardare al futuro” coniugando sostenibilità ambientale e sviluppo economico nel mare per un settore trainante, specie in Gallura. Tra i temi di rilievo nei dibattiti e negli interventi dei portatori di interesse si è discusso di innovazione elettrica, portualità e servizi, turismo e nuove professionalità, e soprattutto finanziamenti.

Per capire l’indirizzo necessario per accettare le sfide di un mercato sempre più competitivo abbiamo sentito l’assessore regionale del Bilancio, Giuseppe Fasolino, Francesca Raimondi, referente della Commissione Europea per la Sardegna e Massimo Temussi, direttore Centro Regionale di Programmazione. Concetto fondamentale: anticipare il mercato per consacrare la Sardegna leader a livello internazionale. Di seguito il video: ▼