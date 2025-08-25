Olbia 25 agosto 2025 – Relazioni che superano i confini dello spazio e del tempo. È il messaggio che guida la mostra “Le Fil Rouge” di Laura Batzu, allestita negli spazi dell’Hi Mys, sopra il ristorante Piperita Patty in Corso Umberto 51.

“Un argomento da sempre trattato nelle culture orientali e oggi oggetto d’indagine nel campo della fisica quantistica in relazione alle galassie e all’universo – dichiara l’artista -. In questa esposizione ho voluto portare alcune opere rappresentative di un progetto più ampio, ancora in via di sviluppo. Mi interrogo sulla possibilità di un ciclo delle rinascite e sulla crescita personale attraverso la meditazione che accomuna tante culture in ogni parte del mondo”.

La scelta di esporre in un contesto non museale nasce dall’intuizione delle sorelle imprenditrici titolari del Piperita Patty, che hanno trasformato il nuovo Hi Mys in un luogo dove arte, musica e cultura si incontrano in un ambiente contemporaneo.

“Il mio iniziale scetticismo – aggiunge l’artista – è stato presto smentito dall’avvicendamento di persone di tutte le età e di tutte le nazionalità, ma quello che mi ha veramente riempito il cuore è stato incontrare gruppi di giovani curiosi e interessati all’arte”. La mostra è visitabile fino a domani, martedì 26 agosto, dalle 19:00 alle 23:30.