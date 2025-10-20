Olbia 20 ottobre 2025 – Una giornata di competizione e confronto dedicata ai giovani talenti dell’Isola. Va in archivio con successo il primo campionato regionale juniores di dama italiana. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Regionale Sardegna della Federazione Italiana Dama e organizzata dal circolo Asd Dama Olbia con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune di Olbia, ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse città.

A conquistare il titolo di campione juniores della Sardegna è stato Fabio Boneddu dell’Asd Sarule San Michele Arcangelo. Nella categoria Under 18 si sono piazzate Alessia Pigozzi e Rachele Visciano dell’Asd Olbia, mentre tra gli Under 11 si sono distinti Mario Fadda dell’Asd Nuoro e Sofia Sanna dell’Asd Olbia.

Il delegato regionale Gianmaria Bellu ha ricordato i risultati ottenuti dal movimento giovanile sardo, tra cui il titolo italiano conquistato dalla scuola Borrotzu di Nuoro e la medaglia di bronzo della rappresentativa Under 14 al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro, con Edoardo Sanna e Daniele Sotgiu dell’Asd Dama Olbia.

“La dama non è solo un gioco di strategia, ma anche un allenamento alla pazienza, al rispetto delle regole e al pensiero critico – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura del comune di Olbia, Sabrina Serra -. Siamo orgogliosi di vedere tanti ragazzi e ragazze avvicinarsi a questo gioco che unisce tradizione e intelligenza, contribuendo a formare una nuova generazione capace di pensare, scegliere e agire con consapevolezza. Un grazie a chi, con impegno e dedizione, continua a promuovere questa nobile disciplina tra le nuove generazioni”.