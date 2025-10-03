Olbia 30 settembre 2025 – La Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike Elettrico arriva per la prima volta in Sardegna. Il WES World E-Bike Series, giunto alla 7ª edizione, farà tappa a Monte Pino il 4 e 5 ottobre. L’evento è organizzato con il contributo dell’Assessorato regionale allo Sport e del comune di Olbia.

Il tracciato, appositamente studiato per la tappa sarda, è stato realizzato dallo staff WES insieme ai rider locali. Il percorso si snoda nella zona di Monte Pino, un’area di macchia mediterranea con fondo roccioso e tecnico, che offre scorci panoramici sulla costa e condizioni ideali per una competizione internazionale.

Saranno due giornate di gara decisive per l’assegnazione dei titoli iridati maschile e femminile, con una classifica ancora aperta. Parteciperanno 39 atleti in rappresentanza di 11 nazioni. In campo maschile Mirko Tabacchi guida la classifica con 77 punti, seguito dal francese Théo Charmes e dall’italiano Andrea Garibbo, tallonato dal campione del mondo Jérôme Gilloux, che a Olbia difenderà il suo quarto titolo iridato.

Nella gara femminile comanda la tedesca Sofia Wiedenroth, con un margine di 26 punti sull’italiana Giulia Bertoni, al debutto in Coppa ma già costante protagonista sul podio. Terza a un solo punto la 27enne austriaca Anna Spielmann, campionessa del mondo in carica. A completare il parterre la svizzera Kathrin Stirnemann, argento nell’ultimo mondiale, pronta a rientrare tra le protagoniste.

L’assessore allo sport Elena Casu ha sottolineato l’importanza dell’evento: «Ospitare per la prima volta ad Olbia il WES World E-Bike Series è motivo d’orgoglio per l’intera Sardegna. Uno sport in continua crescita che valorizza il patrimonio naturalistico e promuove un turismo sostenibile».

L’ingresso alle gare e al paddock sarà gratuito. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione e prevedono l’accesso omaggio alla tappa finale di Massa Marittima per chi parteciperà alla prova di Olbia.