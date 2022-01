È tutto pronto per il nuovo corso di assistenti bagnanti organizzato dalla FIN (Federazione Italiana Nuoto) a Olbia. Il primo appuntamento per conoscere i dettagli si terrà online giovedì 27 gennaio, ore 19:30, attraverso la piattaforma Zoom.

Il percorso formativo prevede sessioni teoriche online, addestramento pratico e sviluppo delle tecniche di salvataggio in acqua e al termine delle lezioni coloro che supereranno le valutazioni previste, otterranno il brevetto di assistente bagnanti FIN (sia per piscina che per mare), riconosciuto dal CONI. Si potrà ottenere, inoltre, il brevetto di BLSD (Basic Life Support- early Defibrillation) e la qualifica di addetto alla sicurezza aziendale.

“Si tratta – dicono gli organizzatori del corso – di strumenti molto utili per trovare lavoro nei resort, nelle spiagge e nelle piscine della Sardegna, nel resto del territorio italiano ed in numerose località turistiche all’estero”.

Per partecipare alla riunione del 27 gennaio è possibile contattare la coordinatrice della FIN, sezione Salvamento di Olbia, Lisa Perdomi, al numero 349602803, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 19:00.