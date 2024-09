LUOGOSANTO. Verrà inaugurata questo pomeriggio alle 16:00, presso il parco giochi di via Colombo, la panchina blu della bigenitorialità. Si tratta della prima in Sardegna.

Il Comune ha accolto con entusiasmo l’iniziativa dell’associazione MantenimentoDiretto MDA che si occupa di dare voce al diritto alla bigenitorialità in tutto il territorio italiano. “La panchina – dichiara Maddalena Multineddu, delegata sul territorio dell’Associazione – è il simbolo dell’uguaglianza genitoriale Due cuori per uno volta alla conflittualità genitoriale che si verifica in sede di separazione e divorzio, ricadendo sulla stato psicofisico dei figli.

In Sardegna, seppur in modo velato, sono presenti purtroppo numerosi casi di conflitto familiari sfociati in vere e proprie violenze psicologiche che ricadono sulla famiglia. Ci auguriamo che la prima panchina blu sia solo l inizio e che si possa dare maggior supporto alle famiglie anche attraverso le scuole e le istituzioni”.

Dopo l’inaugurazione, alla quale parteciperanno l’amministrazione comunale, i servizi sociali, moderatori familiari e rappresentanti dell’associazione MDM, seguirà un dibattito sul tema della bigenitorialità.