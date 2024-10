LOIRI. Sostenere e aiutare le donne che subiscono violenza di genere. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo che in occasione dell’8 marzo ha deciso di installare una panchina rossa nella piazzetta all’angolo tra via Vincentelli e via Dante con la scritta ”Non è normale che sia normale”, quest’ultima realizzata dagli studenti della scuola primaria di primo grado del paese.

Il sindaco Francesco Lai, l’assessora ai Servizi Sociali Francesca Asole e la delegata alla Cultura Debora Fresi sottolineano l’importanza delle attività di sensibilizzazione.

L’installazione della panchina è in programma alle 11:00. Il prossimo 27 marzo, invece, nell’aula consiliare di Loiri, si terrà il convegno “La complessità della violenza nelle relazioni: prevenzione e contrasto” a cura del CIPM Sardegna (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e la giustizia riparativa).