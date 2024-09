Loiri Porto San Paolo è tra i primi comuni in Sardegna ad avere l’eco compattatore “mangiaplastica” grazie ai fondi del Pnrr e alla collaborazione con la Multiservice, società in house che si occupa della raccolta dei rifiuti in paese.

Con un contributo a fondo perduto di 30mila euro l’amministrazione comunale ha acquistato un eco-

compattatore ad alta capacità.

Il bando, previsto dal decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente

e della Sicurezza Energetica) del 2 settembre 2021, era rivolto alle amministrazioni comunali per

acquistare eco-compattatori, cioè macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in

Pet, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare.

Il macchinario è stato collocato al centro di Porto San Paolo al fianco dell’isola ecologica. I vantaggi

sono molteplici. Innanzitutto, per l’ambiente, perché il macchinario mira a raffinare la raccolta

differenziata diminuendo il volume della plastica, compattandola e alleggerendo i costi di trasporto,

con ripercussioni positive sui costi del servizio e di conseguenza sulle bollette dei cittadini.