L’autobus numero 6, grazie ad una rimodulazion degli orari, transiterà vicino al plesso scolastico di Isticadeddu proprio negli orari di ingresso e di uscita. Creato inoltre un percorso pedonale in sicurezza che conduce all’edificio.

“Per incentivare sempre più la mobilità sostenibile – scrive in un comunicato il Comune di Olbia – e sensibilizzare genitori e studenti ad utilizzare gli autobus anziché l’automobile, abbiamo rimodulato gli orari della linea dell’autobus numero 6.

Grazie alla collaborazione con le associazioni “Hub- Mat” e “Sensibilmente Onlu” – prosegue il comunicato – ci siamo messi in contatto con un giovane artista che ha realizzato il disegno della pensilina: ringraziamo Davide Serra per il suo prezioso contributo, che rende la fermata più bella”.

Dal 14/09 la prima corsa della linea 6 garantisce agli studenti e ai docenti il raggiungimento dei seguenti plessi scolastici:

– alle ore 07:50 in Corso Vittorio Veneto civico 104 fermata n. 664 →Scuola elementare Santa Maria ubicata in via Cimabue n. 1;

– alle 07:51 in Corso Vittorio Veneto fronte via Emilia fermata n. 663 →Istituto Tecnico Professionale Amsicora sito in via Emilia n. 40;

– alle ore 07:52 in corso Vittorio Veneto civico 142 fermata n. 702 → scuola elementare Isticaddeddu;

– alle ore 07:55 via Gianni Rodari fermata n. 2013 → scuola media Isticaddeddu

La corsa poi prosegue in Via San Severino (fermata n. 2014) – via Barcellona – via Leoncavallo – via Galvani – via dei Lidi. L’uscita di scuola è garantita sempre con partenza da via Gianni Rodari alle ore 12:08 – 13:06 – 13:52.