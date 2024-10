GOLFO ARANCI. Al via la seconda edizione di Festivalmar, il festival itinerante che celebra il mare, a cura di Worldrise, Onlus attiva da 10 anni per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino.

Festivalmar si svolgerà dall’8 all’11 giugno 2023, con un programma ricco di attività aperte a tutti: esperienze outdoor, arte, musica e talks per celebrare il mare e la sua importanza per la nostra esistenza.

Le attività – si legge nella nota a firma del presidente di Worldrise Mariasole Bianco – sono completamente gratuite e aperte a tutti. Per partecipare è necessario prenotarsi cliccando sui link ipertestuali presenti in corrispondenza delle singole attività all’interno del programma al link ufficiale >.

La piazza centrale di Golfo Aranci, piazza Cossiga, sarà animata da talk ispirazionali, concerti e DJ set con musica a impatto zero, con le performance live di Renzo Rubino, Manuella, Big Nash, Splendore, Montoya, Onde Sonore, Zibba e la rappresentazione teatrale “Milo e il richiamo del blu”, che vedrà protagonisti gli studenti delle classi 4 e 5 della scuola Primaria S.EL.”Enzo Zannini” di Golfo Aranci.

Le sale della Dolce Vita sul lungomare del Comune sardo saranno inoltre “colorate di blu” con l’allestimento della mostra artistica Ars Maris, che sarà visitabile gratuitamente per tutti i quattro giorni di Festival. Le opere in mostra saranno acquistabili per sostenere i progetti di tutela del mare portati avanti dalla Onlus.

Ci saranno inoltre esperienze outdoor dentro e fuori dall’acqua all’interno del SEATY, la prima Area di Conservazione Marina Locale che si sviluppa dalla Spiaggia dei Baracconi fino a Cala Moresca: esperienze di snorkeling guidato, SUP, kayak e immersioni subacquee, nuoto con le sirene, sessioni di yoga al tramonto, biopasseggiate, pulizia della spiaggia e una grande caccia al tesoro.

Festivalmar è un progetto realizzato grazie al supporto di sponsor privati con il patrocinio di Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Golfo Aranci, Sardegna 2030, MASE – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.