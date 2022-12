“Stilo la lista delle cose belle da fare nel 2023. Tanto per cominciare concertone a Olbia. Riparto dalla musica. E poi si vedrà”. Sono le parole di Emma, stella del Capodanno olbiese, a tre giorni dal suo spettacolo al molo Brin.

E mentre la cantante si prepara a brindare al nuovo anno con il pubblico di Olbia, due le novità nella scaletta per la notte del 31. La prima riguarda Hu, tastierista di Emma e diventata famosa grazie a Sanremo 2021, che aprirà il concerto della cantante con alcuni brani tratti dal suo repertorio.

La seconda riguarda il dopo show. A scaldare il palco, a conclusione dei fuochi d’artificio, sarà la crew di Vida Loca che ritorna in città dopo il Capodanno 2018. Ballerine e dj faranno ballare Olbia fino a tarda notte in un molo Brin che si trasformerà, per l’occasione, in una discoteca a cielo aperto.

“La città sarà protagonista e la gente si divertirà – dichiara l’assessore al Turismo e ai grandi eventi del Comune, Marco Balata -. La macchina organizzativa è già in movimento grazie al lavoro di forze dell’Ordine e Prefettura.

Per il 31 dicembre in Italia non c’è un luogo che offra uno scenario di primissimo livello come la Sardegna. L’unico dato negativo riguarda i pochi collegamenti aerei – prosegue Balata -. La Regione, infatti, potrà contare solo sul turismo interno. Speriamo che grazie all’intervento del nuovo assessore Moro si possa risolvere il problema. Dietro la musica c’è tutto un mondo che si sarebbe mosso oltre i confini regionali”.